Россияне распространяют вброс о "подготовке к сдаче Харькова". Украина опровергла фейк
Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.
Как рассказали в Центре, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что руководство Харькова "готовится к побегу из города". Об этом якобы свидетельствует выделение средств на ремонт западного выезда из населенного пункта - дорог в районе Люботина и Коротыча.
Фото: фейк россиян о Харькове (cpd.gov.ua)
"Сообщения о якобы "бегстве" городской администрации из Харькова не соответствуют действительности и являются информационно-психологической операцией врага, которая имеет целью деморализовать общество и посеять панические настроения", - подчеркнули в ЦПД.
Там напомнили, что недавно представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял о нехватке достаточного количества сил и средств у врага, чтобы начать мощную наступательную операцию на Харьков, Сумы, Чернигов и Киевскую область.
При этом спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщал, что северную границу постоянно усиливают, а количество вражеских войск там отслеживается.
Возможность наступления на Харьков
Напомним, несколько недель назад начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал о том, что мощной группировки россиян с целью повторного наступления на Харьков не фиксируется.
В то же время он отмечал, что украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.
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