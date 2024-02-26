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Россияне распространяют вброс о "подготовке к сдаче Харькова". Украина опровергла фейк

Харьков, Понедельник 26 февраля 2024 17:44
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Россияне распространяют вброс о "подготовке к сдаче Харькова". Украина опровергла фейк Фото: Украина опровергла фейк россиян о Харькове (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.

Как рассказали в Центре, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что руководство Харькова "готовится к побегу из города". Об этом якобы свидетельствует выделение средств на ремонт западного выезда из населенного пункта - дорог в районе Люботина и Коротыча.

Россияне распространяют вброс о &quot;подготовке к сдаче Харькова&quot;. Украина опровергла фейкФото: фейк россиян о Харькове (cpd.gov.ua)

"Сообщения о якобы "бегстве" городской администрации из Харькова не соответствуют действительности и являются информационно-психологической операцией врага, которая имеет целью деморализовать общество и посеять панические настроения", - подчеркнули в ЦПД.

Там напомнили, что недавно представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял о нехватке достаточного количества сил и средств у врага, чтобы начать мощную наступательную операцию на Харьков, Сумы, Чернигов и Киевскую область.

При этом спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщал, что северную границу постоянно усиливают, а количество вражеских войск там отслеживается.

Возможность наступления на Харьков

Напомним, несколько недель назад начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш рассказал о том, что мощной группировки россиян с целью повторного наступления на Харьков не фиксируется.

В то же время он отмечал, что украинские Силы обороны готовы к любому развитию событий.

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