Росіяни поширюють фейк про "відмову" Міноборони у виплатах сім'ям загиблих
Російські пропагандисти поширюють фейковий лист нібито від Міністерства оборони України, в якому йдеться про відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.
Росія поширює зображення нібито офіційного листа від Міністерства оборони України, в якому йдеться про начебто відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військовослужбовців через "неможливість встановити обставини смерті".
Центр протидії дезінформації верифікував це повідомлення в Міністерстві оборони України та встановив, що цей документ - підроблений.
"Форма листа не відповідає жодним стандартам діловодства міністерства, а сам "документ" містить численні помилки у формулюваннях та оформленні", - пояснили військові Сухопутних сил.
За даними Сухопутних сил, цей фейк є частиною масштабної російської дезінформаційної кампанії навколо репатріаційних заходів, спрямованої на дискредитацію українського керівництва та створення недовіри до нього.
Як повідомляється, раніше в рамках цієї кампанії вже поширювалися вигадані історії про відмову в компенсації та фальшиві скриншоти статей буцімто з міжнародних видань.
"Мета Росії - дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема шляхом створення фейкових документів і новин, щоб посіяти зневіру до української влади та спровокувати емоційну реакцію в суспільстві", - пояснили військові.
Зауважимо, що Служба зовнішньої розвідки України вчора, 16 червня повідомила, що Кремль готує цинічну провокацію проти українських військовополонених та їхніх родин на останні дні обміну.
Рішення, за даними розвідки, ухвалив особисто російський диктатор Володимир Путін.
Варто додати, що у Стамбулі делегації з України та Росії домовилися про повернення тіл загиблих за формулою "6000 на 6000".
Репатріаційні заходи проходили 11, 13 та 15 червня. Так, вчора в Україну повернули тіла 1200 загиблих.
РБК-Україна вже показувало ексклюзивні кадри масштабного обміну полоненими, які опублікувала СБУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.