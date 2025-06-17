Росіяни поширюють фейк про "відмову" Міноборони у виплатах сім'ям загиблих

Російські пропагандисти поширюють фейковий лист нібито від Міністерства оборони України, в якому йдеться про відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

Росія поширює зображення нібито офіційного листа від Міністерства оборони України, в якому йдеться про начебто відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військовослужбовців через "неможливість встановити обставини смерті".

Центр протидії дезінформації верифікував це повідомлення в Міністерстві оборони України та встановив, що цей документ - підроблений.

"Форма листа не відповідає жодним стандартам діловодства міністерства, а сам "документ" містить численні помилки у формулюваннях та оформленні", - пояснили військові Сухопутних сил.

За даними Сухопутних сил, цей фейк є частиною масштабної російської дезінформаційної кампанії навколо репатріаційних заходів, спрямованої на дискредитацію українського керівництва та створення недовіри до нього.

Як повідомляється, раніше в рамках цієї кампанії вже поширювалися вигадані історії про відмову в компенсації та фальшиві скриншоти статей буцімто з міжнародних видань.

"Мета Росії - дестабілізувати ситуацію в Україні, зокрема шляхом створення фейкових документів і новин, щоб посіяти зневіру до української влади та спровокувати емоційну реакцію в суспільстві", - пояснили військові.