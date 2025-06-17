Россияне распространяют фейк об "отказе" Минобороны в выплатах семьям погибших
Российские пропагандисты распространяют фейковое письмо якобы от Министерства обороны Украины, в котором говорится об отказе в выплате компенсаций семьям погибших военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал
Сухопутных войск ВС Украины.
Россия распространяет изображение якобы официального письма от Министерства обороны Украины, в котором говорится о якобы отказе в выплате компенсаций семьям погибших военнослужащих из-за "невозможности установить обстоятельства смерти".
Центр противодействия дезинформации верифицировал это сообщение в Министерстве обороны Украины и установил, что этот документ - поддельный.
"Форма письма не соответствует никаким стандартам делопроизводства министерства, а сам "документ" содержит многочисленные ошибки в формулировках и оформлении", - пояснили военные Сухопутных сил.
По данным Сухопутных сил, этот фейк является частью масштабной российской дезинформационной кампании вокруг репатриационных мероприятий, направленной на дискредитацию украинского руководства и создание недоверия к нему.
Как сообщается, ранее в рамках этой кампании уже распространялись вымышленные истории об отказе в компенсации и фальшивые скриншоты статей якобы из международных изданий.
"Цель России - дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности путем создания фейковых документов и новостей, чтобы посеять неверие к украинской власти и спровоцировать эмоциональную реакцию в обществе", - пояснили военные.
Заметим, что Служба внешней разведки Украины вчера, 16 июня сообщила, что Кремль готовит циничную провокацию против украинских военнопленных и их семей на последние дни обмена.
Решение, по данным разведки, принял лично российский диктатор Владимир Путин.
Стоит добавить, что в Стамбуле делегации из Украины и России договорились о возвращении тел погибших по формуле "6000 на 6000".
Репатриационные мероприятия проходили 11, 13 и 15 июня. Так, вчера в Украину вернули тела 1200 погибших.
РБК-Украина уже показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.
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