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Россияне распространяют фейк об "отказе" Минобороны в выплатах семьям погибших

Украина, Вторник 17 июня 2025 19:55
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Россияне распространяют фейк об "отказе" Минобороны в выплатах семьям погибших Фото: Россия распространяет фейк об отказе Минобороны в выплате компенсации семье погибших (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские пропагандисты распространяют фейковое письмо якобы от Министерства обороны Украины, в котором говорится об отказе в выплате компенсаций семьям погибших военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал
Сухопутных войск ВС Украины.

Россия распространяет изображение якобы официального письма от Министерства обороны Украины, в котором говорится о якобы отказе в выплате компенсаций семьям погибших военнослужащих из-за "невозможности установить обстоятельства смерти".

Центр противодействия дезинформации верифицировал это сообщение в Министерстве обороны Украины и установил, что этот документ - поддельный.

Россияне распространяют фейк об &quot;отказе&quot; Минобороны в выплатах семьям погибших

"Форма письма не соответствует никаким стандартам делопроизводства министерства, а сам "документ" содержит многочисленные ошибки в формулировках и оформлении", - пояснили военные Сухопутных сил.

По данным Сухопутных сил, этот фейк является частью масштабной российской дезинформационной кампании вокруг репатриационных мероприятий, направленной на дискредитацию украинского руководства и создание недоверия к нему.

Как сообщается, ранее в рамках этой кампании уже распространялись вымышленные истории об отказе в компенсации и фальшивые скриншоты статей якобы из международных изданий.

"Цель России - дестабилизировать ситуацию в Украине, в частности путем создания фейковых документов и новостей, чтобы посеять неверие к украинской власти и спровоцировать эмоциональную реакцию в обществе", - пояснили военные.

Заметим, что Служба внешней разведки Украины вчера, 16 июня сообщила, что Кремль готовит циничную провокацию против украинских военнопленных и их семей на последние дни обмена.

Решение, по данным разведки, принял лично российский диктатор Владимир Путин.

Стоит добавить, что в Стамбуле делегации из Украины и России договорились о возвращении тел погибших по формуле "6000 на 6000".

Репатриационные мероприятия проходили 11, 13 и 15 июня. Так, вчера в Украину вернули тела 1200 погибших.

РБК-Украина уже показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.

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