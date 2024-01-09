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Росіяни поновили штурмові дії на Куп'янському напрямку, - ОВА

Фото: Росіяни поновили штурмові дії на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи поновили штурмові дії на Куп'янському напрямку, але успіху не мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Як відзначив Синєгубов, обороноздатність Харківської області щодня підвищується, аби наші військові були максимально ефективними на полі бою. 

Протягом останнього тижня на Куп'янському напрямку спостерігалось зниження штурмових атак ворога через погіршення погодних умов й через те, що наші воїни завдавали ворогу серйозного ураження. 

"Однак, сьогодні штурмові дії вже поновилися. І зранку наші воїни вже відбивали намагання ворога захопити певні території населеного пункту Синьківка. Наразі успіху у них немає. Ці штурмові атаки йдуть хвилями, абсолютно у нас спрогнозовані. І наші ЗСУ до цього готові", - додав Синєгубов. 

Ситуація на Куп'янському напрямку

В кінці грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що війська РФ продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку та перегруповуються на Лиманському. У ЗСУ не виключають, що путінська армія хоче захопити Куп'янськ, зокрема вийти на нього з півночі та сходу, щоб використовувати як плацдарм для подальшого наступу.

Зокрема аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджували про те, що найближчими тижнями ворог може активізувати свої зусилля із захоплення Куп'янська

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