Россияне более 5 тысяч раз обстреляли украинские позиции: обновленные карты Генштаба

Украина, Пятница 19 сентября 2025 08:52
Россияне более 5 тысяч раз обстреляли украинские позиции: обновленные карты Генштаба Фото: оккупанты сбросили 131 авиабомбу на наши позиции (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

На фронте за последние сутки зафиксировано 223 боевых столкновения. Враг более пяти тысяч раз обстрелял украинские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Известно, что вчера захватчики нанесли по Украине 71 авиационный удар, сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 4672 дронов-камикадзе и осуществили 5017 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 93 обстрела осуществили из РСЗО.

Ответ украинских военных

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удар по командному пункту и складу боеприпасов россиян, а также были атакованы два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также ВСУ обезвредили боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 211 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 44 единицы автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

Как следствие, за 24 часа потери оккупантов составили 1150 человек.

Ситуация на направлениях

Фото: как и длительное время больше всего столкновений на Покровском направлении (t.me/GeneralStaffZSU)

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, а также совершил 152 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосиново, Кондрашовки и в направлении Боровой.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Новоселовка, Шандриголово, Дерилово, Ставки, Заречное.

На Северском направлении, в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, противник 13 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Миколайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Дачное и в сторону Свободного, Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии.

В Генштабе отмечают, что на Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции.

На Новопавловском направлении враг 27 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сичневое, Воскресенка, Поддубное, Малиевка, Камышеваха, Терновое, Новоивановка, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, как и на Волынском и Полесском направлениях.

На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, ранее сообщалось о потерях врага на войне за минувшие сутки - в технике, вооружении и живой силе.

Стоит отметить, накануне президент Владимир Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ в Донецкой области. По его словам, нашим военным удалось освободить 160 квадратных километров территории.

