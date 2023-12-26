UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни понад дві години обстрілюють Херсон. ОВА звернулась до мешканців (відео)

Фото: росіяни обстрілюють Херсон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вже понад дві години обстрілюють Херсон використовуючи різні види озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

"Військові Росії більш ніж дві години атакують місто з різного озброєння!", - повідомив глава ОВА.

Він закликав місцевих мешканців, у жодному разі не виходити на вулицю.

 

"Залишайтеся у безпечних місцях!", - наголосив Прокудін.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, окупанти регулярно б'ють по Херсонській області. Вони можуть завдавати ударів за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб, оскільки все ще контролюють лівобережжя регіону.

Внаслідок постійних атак у регіоні гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

23 грудня стало відомо, що окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого поранення отримали семеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України