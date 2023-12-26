Росіяни понад дві години обстрілюють Херсон. ОВА звернулась до мешканців (відео)

"Військові Росії більш ніж дві години атакують місто з різного озброєння!", - повідомив глава ОВА.

Він закликав місцевих мешканців, у жодному разі не виходити на вулицю.

"Залишайтеся у безпечних місцях!", - наголосив Прокудін.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, окупанти регулярно б'ють по Херсонській області. Вони можуть завдавати ударів за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб, оскільки все ще контролюють лівобережжя регіону.

Внаслідок постійних атак у регіоні гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

23 грудня стало відомо, що окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого поранення отримали семеро людей.

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