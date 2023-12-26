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Россияне более двух часов обстреливают Херсон. ОВА обратилась к жителям (видео)

Фото: россияне обстреливают Херсон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты уже более двух часов обстреливают Херсон используя различные виды вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

"Военные России более двух часов атакуют город по разному вооружению!", - сообщил глава ОВА.

Он призвал местных жителей ни в коем случае не выходить на улицу.

"Оставайтесь в безопасных местах!", - подчеркнул Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, оккупанты регулярно бьют по Херсонской области. Они могут наносить удары с помощью артиллерии и управляемых авиационных бомб, поскольку все еще контролируют левобережье региона.

В результате постоянных атак в регионе гибнут и получают ранения мирные жители.

23 декабря стало известно, что оккупанты ударили по Херсону, в результате чего ранения получили семь человек.

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ХерсонВойна России против Украины