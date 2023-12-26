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Україною шириться повітряна тривога. Повідомляють про загрозу балістики

Україна, Вівторок 26 грудня 2023 18:34
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Україною шириться повітряна тривога. Повідомляють про загрозу балістики Фото: в Україні шириться повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україною знову шириться повітряна тривога. Сповіщення про небезпеку отримали вже в кількох регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - повідомили в Повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 18:00 виглядає так:

Україною шириться повітряна тривога. Повідомляють про загрозу балістики

Обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі сили ППО знищили 13 з 19 із дронів-камікадзе "Шахед", випущених ворогом.

Зокрема, противник атакував з південно-східного напрямку ударними БПЛА. Пуски здійснювалися із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Українські оборонці збивали ворожі цілі у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Втім, є й влучання. У Миколаєві дрон влучив у промпідприємство, а під Одесою по відкритій території на об'єкті інфраструктури.

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