Україною шириться повітряна тривога. Повідомляють про загрозу балістики

Україною знову шириться повітряна тривога. Сповіщення про небезпеку отримали вже в кількох регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", - повідомили в Повітряних силах.

Карта повітряних тривог станом на 18:00 виглядає так:

Обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі сили ППО знищили 13 з 19 із дронів-камікадзе "Шахед", випущених ворогом.

Зокрема, противник атакував з південно-східного напрямку ударними БПЛА. Пуски здійснювалися із районів Балаклава - Крим та Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Українські оборонці збивали ворожі цілі у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Втім, є й влучання. У Миколаєві дрон влучив у промпідприємство, а під Одесою по відкритій території на об'єкті інфраструктури.

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