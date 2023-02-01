ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни понад 40 разів обстріляли Херсонську область: є жертва та поранений

Новость на русском →
Херсонська область, Середа 01 лютого 2023 08:45
Росіяни понад 40 разів обстріляли Херсонську область: є жертва та поранений Фото: окупанти понад 40 разів обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ та мінометів", - йдеться в повідомленні.

Сам Херсон, за даними ОВА, ворожа армія обстріляла 8 разів, через російські атаки у місті пошкоджено домівки херсонців.

"Минулої доби через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора в Херсоні неодноразово лунали вибухи.

Додамо, що 30 січня росіяни 54 рази обстріляли територію Херсонської області, окупанти били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
"Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Ядерні" санкції. Коли та чим Захід може натиснути на атомну енергетику Росії