Росіяни понад 20 разів атакували позиції ЗСУ під Покровськом: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби 14 лютого відбулося 72 бойових зіткнення. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів вже 23 атаки на позиції українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по Вовчанським Хуторам.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували позиції Сил оборони в районі Загризового.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Греківка та Колодязі. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито одну ворожу атаку, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників, дві атаки продовжуються, ворог намагається прорватися в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку п’ять боєзіткнень успішно відбито Силами оборони, ще три штурмові дії ворога в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка тривають до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Новотроїцьке, Богданівка, Андріївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили двадцять атак противника, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке. Бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боєзіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб.