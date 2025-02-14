Багато техніки і 1200 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ
За останню добу з 13 на 14 лютого російська армія втратила на війні проти України 1200 солдатів, 152 безпілотники і 81 артилерійську систему. Загальна кількість втраченої противником техніки за добу становить 278 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 855 480 (+1200) осіб ліквідовано;
- танків - 10 057 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 20 910 (+16) од.;
- артилерійських систем - 23 115 (+81) од.;
- РСЗВ - 1282 (+4) од.;
- засоби ППО - 1066 (+3) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 224 (+152) од.;
- крилатих ракет - 3063 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 37 252 (+156) од.;
- спеціальної техніки - 3745 (+1) од.
Ситуація на фронті й атаки РФ
За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у двох районах Харківської та Донецької областей.
Минулої ночі російські терористи вдарили з авіації по Сумсьскій громаді. Внаслідок атаки постраждала людина.
Також цієї ночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО знищили усі ворожі цілі.
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