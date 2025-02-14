Багато техніки і 1200 загарбників: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

За останню добу з 13 на 14 лютого російська армія втратила на війні проти України 1200 солдатів, 152 безпілотники і 81 артилерійську систему. Загальна кількість втраченої противником техніки за добу становить 278 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у двох районах Харківської та Донецької областей.

Минулої ночі російські терористи вдарили з авіації по Сумсьскій громаді. Внаслідок атаки постраждала людина.

Також цієї ночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.