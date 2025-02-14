Россияне более 20 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 14 февраля произошло 72 боевых столкновения. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, где провел уже 23 атаки на позиции украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали позиции Сил обороны в районе Загрызово.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Грековка и Колодязи. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки на Северском направлении. Силами обороны успешно отражена одна вражеская атака, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков, две атаки продолжаются, враг пытается прорваться в районе Часового Яра.

На Торецком направлении пять боестолкновений успешно отбито Силами обороны, еще три штурмовые действия врага в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Новотроицкое, Богдановка, Андреевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать атак противника, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое. Бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник сегодня активных действий не проводил.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб.