Росіяни полюють на українське підпілля під час псевдовиборів в окупації, - ЦНС

"Так, росіяни планують виявляти тих, хто веде спостереження за “дільницями”. При цьому росіяни вибірково перевірять фото тих, хто прийшов голосувати та шукають фото дільниць чи зіпсованих бюлетенів", - пише пресслужба.

До "полювання" терористи залучають співробітників ФСБ у цивільному одязі, які ведуть спостереження поблизу дільниці.

"Центр національного спротиву" закликав цивільних бути уважними й ігнорувати псевдовибори.

Псевдовибори терористів

Росіяни проводять а тимчасово окупованих територіях "вибори" різного рівня, в тому числі й "довибори" депутатів Держдуми, "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Як відзначили в Німеччині, так звані "вибори" в окупації є звичайною пропагандистською акцією, яку Берлін не визнаватиме.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, проведення псевдовиборів є пропагандистським заходом, за допомогою якого терористи хочуть посилити свої незаконні претензії на окуповані території.