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Росіяни полюють на українське підпілля під час псевдовиборів в окупації, - ЦНС

Фото: Росіяни полюють на українське підпілля під час псевдовиборів в окупації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять "псевдовибори". Зокрема полюють на українське підпілля та посилюють контрзаходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Так, росіяни планують виявляти тих, хто веде спостереження за “дільницями”. При цьому росіяни вибірково перевірять фото тих, хто прийшов голосувати та шукають фото дільниць чи зіпсованих бюлетенів", - пише пресслужба. 

До "полювання" терористи залучають співробітників ФСБ у цивільному одязі, які ведуть спостереження поблизу дільниці. 

"Центр національного спротиву" закликав цивільних бути уважними й ігнорувати псевдовибори. 

Псевдовибори терористів 

Росіяни проводять а тимчасово окупованих територіях "вибори" різного рівня, в тому числі й "довибори" депутатів Держдуми, "вибори" голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів.

Як відзначили в Німеччині, так звані "вибори" в окупації є звичайною пропагандистською акцією, яку Берлін не визнаватиме. 

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, проведення псевдовиборів є пропагандистським заходом, за допомогою якого терористи хочуть посилити свої незаконні претензії на окуповані території

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