Росіяни на Покровському напрямку зайшли на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої

"В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", - повідомив військовий.

Він зазначив, що українські захисники утримують позиції та облаштовують фортифікаційні споруди.

При цьому Шаповал зауважив, що використовувати окремі види озброєння складно через вуличні бої у місті.