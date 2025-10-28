Росіяни на Покровському напрямку зайшли на околиці Мирнограда: тривають вуличні бої

Російським окупантам вдалося прорватися на околиці міста Мирноград на Покровському напрямку. Наразі там тривають важкі вуличні бої.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.
"В даний час, на жаль, ворог зайшов на околиці Мирнограда і використовує не тільки артилерійські та безпілотні системи, а також піхотні й технічні засоби", - повідомив військовий.
Він зазначив, що українські захисники утримують позиції та облаштовують фортифікаційні споруди.
При цьому Шаповал зауважив, що використовувати окремі види озброєння складно через вуличні бої у місті.
Нагадаємо, українські військові розповіли, що ситуація у районі Покровської агломерації залишається складною. Росіяни намагаються оточити місто, ведуть штурмові дії, застосовують дрони та керовані авіабомби у спробах перервати логістику Сил оборони.
Найскладнішою є ситуація на півдні від Покровська. Окупанти активно намагаються перетворити населений пункт Звірове на "сіру зону", де у них відсутній повний контроль.
У Покровську зараз ведуться стрілецькі бої, активно працюють підрозділи безпілотних систем. Українські захисники зупиняють контрдиверсійними заходами спроби окупантів просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові.
Зазначимо, у ДШВ зазначили, що у Покровську продовжуються міські бої з ворогом, яким вдалося увійти у місто, завдяки чисельній перевазі у силах та засобах.
При цьому українські військові повідомили, що у росіян немає повноцінного контролю над жодним районом.