Россияне улучшили качество штурмов, но до тотального превосходства еще далеко, - ISW

Недавняя массированная атака российских войск на Северском направлении свидетельствует об успехах агрессора в освоении более эффективных штурмов. Однако несмотря на это, армия РФ все еще далека от возобновления маневра на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

По данным украинского военного обозревателя Юрия Бутусова, 14 декабря российские войска провели трехстороннюю механизированную атаку к северу, востоку и югу от города Северск в Донецкой области с привлечением более 400 человек, до 30 бронемашин, 13 багги и 60 мотоциклов.

Обнародованные 15 декабря геолокационные кадры демонстрируют, что россияне незначительно продвинулись вперед во время механизированной атаки силами около роты к северу от Веселого (южнее Северска), которая, вероятно, была частью более масштабной атаки.

Бутусов сообщил, что российским войскам удалось вклиниться в четыре украинские оборонительные позиции и высадить пехоту, но огонь беспилотников и артиллерии ВСУ, а также ближний бой, таки отбили атаку врага.

По словам обозревателя, российские силы имели целью вклиниться на два-три километра в украинскую оборону. В то же время, один из российских военных блогеров утверждал, что армия РФ продвинулась на два километра вглубь с направления Золотаревки (к востоку от Северска).

В ISW пока не могут подтвердить степень продвижения российских войск во время этого штурма. В ведомстве сообщили, что дополнительные видеозаписи российского штурма, вероятно, появятся в течение ближайших дней.

"Спикер Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова 14 декабря заявила, что российские войска задействовали более 100 единиц техники во время недавнего наступления на Северском направлении. По ее данным, 13 декабря на этом направлении произошло 55 боевых столкновений, что свидетельствует о существенном увеличении интенсивности боевых действий на этом участке линии фронта", - говорится в отчете.

Эффективность через кадровые перестановки

В Институте изучения войны также отметили, что недавний штурм возле Северска был гораздо более масштабным и более слаженным, чем большинство предыдущих атак на Северском направлении.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов констатировал тщательную подготовку россиянами этого штурма. Он отметил, что военные умышленно координировали взаимодействие между штурмовыми подразделениями и связью, радиоэлектронной борьбой (РЭБ) и операциями с использованием беспилотников - всеми элементами командования и управления, с которыми российское военное командование исторически не может эффективно справиться.

В ISW не исключают, что более скоординированный штурм россиян у Северска, вероятно, является результатом недавней замены командования в этом районе. В Институте напомнили, что в начале ноября 2024 года россияне провели неудачную механизированную атаку к северо-востоку от Северска вблизи Белогоровки на фоне преувеличенных заявлений об успехе в этом районе. Следствием этого стало решение военного командования отстранить и арестовать нескольких командиров бригад в составе 3-й общевойсковой армии (бывший 2-й армейский корпус (АК) "Луганской народной республики" ("ЛНР").

"Российский инсайдерский источник, который ранее корректно предсказывал изменения в командовании армии РФ, 13 декабря сообщил о недавнем отстранении командующего 3-го АК генерал-майора Дмитрия Овчарова. Однако 15 декабря один из российских военных блогеров опроверг эту информацию. По его словам, генерал-майор Алексей Колесников был последним командующим 3-го АК, и недавно он занял новую, не указанную должность", - говорится в отчете ISW.