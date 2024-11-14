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Росіяни покладаються на бронетехніку зі сховищ, але надовго її не вистачить, - ISW

Четвер 14 листопада 2024 04:17
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Росіяни покладаються на бронетехніку зі сховищ, але надовго її не вистачить, - ISW Фото: армія РФ не зможе довго компенсовувати втрати бронетехніки (t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Валерій Савицький

Російські війська значною мірою покладаються на витягнуті зі сховищ відремонтовані танки і бронемашини, щоб замінити втрати техніки. Однак, імовірно, росіяни не зможуть витримати ці втрати у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на інформацію експерта Українського центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, який 13 листопада зазначив, що російські війська продовжують виробляти та відновлювати близько 150-160 нових танків на місяць - приблизно 1920 танків на рік. Це приблизно дорівнює поточному коефіцієнту заміщення втрат російської техніки.

За даними нідерландського проекту з відкритим вихідним кодом Oryx, російські війська втратили близько 3558 танків із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Кевлюк заявив, що близько 30% усіх російських танків, вироблених за рік (близько 567 з 1344 вироблених за рік танків), є нещодавно виготовленими танками, а решту 70 відсотків російські війська вивозять зі складів. Експерт також зазначив, що за останніми оцінками британської розвідки, якщо Росія буде продовжувати вивозити танки і бойові броньовані машини зі складів аналогічними темпами, то вичерпає власні запаси до осені 2025 року.

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у лютому 2024 року оцінив, що російські війська, ймовірно, зможуть витримати близько 3 тисячі щорічних втрат техніки впродовж щонайменше наступних двох-трьох років, реактивуючи машини зі зберігання.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець раніше оцінював, що російська оборонно-промислова база може виробляти близько 250-300 нових танків і ремонтувати ще 250-300 танків на рік.

Ситуація на фронті

Ситуація на фронті російсько-української війни залишається напруженою.

Один з українських військових зазначив, що армія РФ накопичила бронетехніку і почала активно застосовувати її при штурмах позицій ЗСУ.

Через високі втрати, росіяни перекидають у Курську область дивізію, щоб поновити втрати.

За майже три місяці бойових дій у Курській області, військові агресора втратили близько 20 тисяч військових і понад 1100 одиниць техніки.

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