Росіяни накопичили техніку і почали активно використовувати її в штурмах, - військовий

Про це заявив командир екіпажу БПЛА 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Отченаш заявив, що росіяни знову накопичили техніку, і тепер активно використовує її в штурмах.

"Буквально за останній місяць наша бригада "Рубіж" знищила близько 30 одиниць різного виду техніки противника. Що є хорошим результатом, але і показником того, що період, коли противник накопичував свою техніку - закінчився, і зараз до моменту поки не настануть великі болта, вони намагатимуться отримати максимальну користь від своїх штурмових дій", - зазначив Отченаш.