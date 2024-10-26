ua en ru
Сб, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни накопичили техніку і почали активно використовувати її в штурмах, - військовий

Україна, Субота 26 жовтня 2024 18:12
UA EN RU
Росіяни накопичили техніку і почали активно використовувати її в штурмах, - військовий Фото: росіяни накопичили техніку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни знову накопичили техніку. Поточні штурми росіян супроводжуються 6-8 одиницями бронетехніки.

Про це заявив командир екіпажу БПЛА 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Отченаш заявив, що росіяни знову накопичили техніку, і тепер активно використовує її в штурмах.

"Буквально за останній місяць наша бригада "Рубіж" знищила близько 30 одиниць різного виду техніки противника. Що є хорошим результатом, але і показником того, що період, коли противник накопичував свою техніку - закінчився, і зараз до моменту поки не настануть великі болта, вони намагатимуться отримати максимальну користь від своїх штурмових дій", - зазначив Отченаш.

Нагадаємо, що за даними естонської розвідки, Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів за жовтень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
В Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою: що вирішив Кабмін
В Україні відновили бронювання від мобілізації, але з умовою: що вирішив Кабмін
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція