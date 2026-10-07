Росіяни показали термінали "Рассвета": їх можуть залучити до керування БпЛА над Україною

Які термінали представили

У російського розробника аналога Starlink розповіли, що розробили три абонентські термінали.

Першим представили "1440.УЛЬТРА" - серійний пристрій із максимальною продуктивністю та швидкістю передавання даних до 700 Мбіт/с. Як зазначається, він призначений для підключення до супутникового зв'язку промислових підприємств, віддалених територій, інфраструктурних об'єктів і техніки.

Фото: термінал "Рассвет" ("Бюро 1440")

Другий термінал, "1440.ЗЕМЛЯ", розроблений для залізничного транспорту. За словами компанії держави-агресора, він забезпечуватиме роботу сервісу на рухомому складі за швидкості руху до 400 км/год.

Третій, "1440.МІНІ", аналог Starlink Mini - концепт компактного пристрою з цільовою швидкістю передавання даних близько 100 Мбіт/с. Він розрахований на підключення невеликої кількості користувачів і може використовуватися як переносний засіб зв'язку для рятувальних бригад, екіпажів екстрених служб та в інших сценаріях мобільного використання.

За призначенням, характеристиками та габаритами "1440.УЛЬТРА" є аналогом стандартного термінала Starlink Standard, а "1440.ЗЕМЛЯ" - аналогом Starlink Performance. "1440.МІНІ" за концепцією відповідає Starlink Mini, але поки існує лише у вигляді концепту.

За своїми характеристиками подібні термінали в перспективі можуть встановлюватися на російські ударні безпілотники для атак по Україні.

"Бюро 1440" зараз розгортає низькоорбітальну систему супутникового зв'язку "Рассвет".

У березні 2026 року компанія вивела на орбіту перші 16 супутників цільової групи, а в липні - ще 16 апаратів. За заявою компанії, система використовує технологію 5G NTN для зв'язку між супутниками та наземними терміналами, а між самими супутниками - лазерний зв'язок. Під час випробувань компанія заявляла про передавання даних між космічними апаратами на відстані до 1000 км зі швидкістю до 10 Гбіт/с.

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