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У Росії помітили підготовку до запуску аналогів "Starlink" для керування дронами

23:51 10.07.2026 Пт
2 хв
Запуск може відбутися вже цього тижня з одного з російських космодромів
aimg Катерина Коваль
У Росії помітили підготовку до запуску аналогів "Starlink" для керування дронами Фото: росіяни працювали над запуском супутника вже довгий час (Getty Images)
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Росія, ймовірно, готує запуск супутників системи звʼязку "Рассвет" - власного аналога Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мілітарний.

Коли можуть запустити супутники

Попередньо запуск однієї або двох ракет-носіїв запланований у період між 11 липня 21:00 UTC та 16 липня 21:00 UTC з космодрому "Плесецьк".

Навіщо Росії власний аналог Starlink

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін заявив, що країна працює над розгортанням угруповання низькоорбітальних супутників для керування "важкими дронами" - йдеться саме про систему "Рассвет" від компанії "Бюро 1440".

Термінали системи, як і термінали Starlink, створені на базі технології активних фазованих антенних решіток, що дозволяє автоматично встановлювати та підтримувати звʼязок із супутником.

Як розвивався проєкт

Перші три супутники угруповання вивели на орбіту з космодрому "Восточний" ще у 2023 році в межах місії "Рассвет-1", апарати використовували лише для тестів звʼязку.

У травні 2024 року в межах місії "Рассвет-2" запустили ще три, вже більші, супутники - повноцінні прототипи серійних виробів, на яких протестували підтримку стандарту 5G NTN та лазерні канали звʼязку між супутниками.

23 березня 2026 року, із затримкою приблизно на три місяці через проблеми з виробництвом, компанія "Бюро 1440" повідомила про виведення на орбіту одразу 16 супутників, які стануть основою майбутньої системи.

Скільки супутників планують запустити

Згідно з російським федеральним проєктом "Инфраструктура доступа в интернет", розгортання системи "Рассвет" передбачає поетапне нарощування угруповання:

  • 156 апаратів - у 2026 році;
  • 292 апарати, що дозволить запустити повноцінний комерційний сервіс, - у 2027 році;
  • 318 апаратів - у 2028 році.

Навіть часткове виконання планів на 2026-2027 роки дозволить російській армії отримати надійний "старлінкоподібний" звʼязок, який можна використовувати для керування ударними безпілотниками.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявляли, що на початку цього року Україні вдалось відвоювати в РФ близько 400 квадратних кілометрів території після того, як інтернет Starlink став недоступним для росіян.

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