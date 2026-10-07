Россияне показали терминалы "Рассвета": их могут привлечь к управлению БпЛА над Украиной

Российская компания "Бюро 1440" представила три терминала для спутниковой системы "Рассвет" - аналоги Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бюро 1440".
У российского разработчика аналога Starlink рассказали, что разработали три абонентских терминала.
Первым представили "1440.УЛЬТРА" - серийное устройство с максимальной производительностью и скоростью передачи данных до 700 Мбит/с. Как отмечается, он предназначен для подключения к спутниковой связи промышленных предприятий, отдаленных территорий, инфраструктурных объектов и техники.
Второй терминал, "1440.ЗЕМЛЯ", разработан для железнодорожного транспорта. По словам компании государства-агрессора, он будет обеспечивать работу сервиса на подвижном составе при скорости движения до 400 км/ч.
Третий, "1440.МИНИ", аналог Starlink Mini - концепт компактного устройства с целевой скоростью передачи данных около 100 Мбит/с. Он рассчитан на подключение небольшого количества пользователей и может использоваться как переносное средство связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб и других сценариях мобильного использования.
По назначению, характеристикам и габаритам "1440.УЛЬТРА" является аналогом стандартного терминала Starlink Standard, а "1440.ЗЕМЛЯ" - аналогом Starlink Performance. "1440.МИНИ" по концепции соответствует Starlink Mini, но пока существует только в виде концепта.
По своим характеристикам, подобные терминалы в перспективе могут устанавливаться на российские ударные беспилотники для атак по Украине.
"Бюро 1440" сейчас разворачивает низкоорбитальную систему спутниковой связи "Рассвет".
В марте 2026 года компания вывела на орбиту первые 16 спутников целевой группы, а в июле - еще 16 аппаратов. По заявлению компании, система использует технологию 5G NTN для связи между спутниками и наземными терминалами, а между самими спутниками - лазерная связь. В ходе испытаний компания заявляла о передаче данных между космическими аппаратами на расстоянии до 1000 км со скоростью до 10 Гбит/с.
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Как писало РБК-Украина, запуск 16 спутников 23 марта произошел с задержкой примерно на три месяца из-за проблем с производством. По российскому федеральному проекту, в 2026 году должно развернуть 156 аппаратов, в 2027-м - 292, что позволит запустить полноценный коммерческий сервис, а в 2028-м - 318.
В марте сообщалось, что Россия вывела на орбиту и взяла под управление первые 16 серийных спутников группировки "Рассвет", которую позиционируют как свой аналог Starlink. В конце мая советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщал, что эти аппараты работают в тестовом режиме, а для стабильной связи понадобится не менее 200-250 спутников. По его словам, на тот момент у проекта не было признаков и фактов военного использования.
Второй серийный запуск состоялся 19 июля: по оценкам независимых баз, партия состояла из 16 аппаратов. Для заявленного круглосуточного покрытия, как писало РБК-Украина, нужно более 250 спутников. В то же время "Бюро 1440" и российская железная дорога готовят интеграцию спутниковой связи в 135 скоростных поездов "Сапсан" и "Ласточка", а еще один проект "Мегафона" и "Бюро 1440" объединяет спутниковый терминал с переносной базой.