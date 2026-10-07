Россияне показали терминалы "Рассвета": их могут привлечь к управлению БпЛА над Украиной

Какие терминалы представили

У российского разработчика аналога Starlink рассказали, что разработали три абонентских терминала.

Первым представили "1440.УЛЬТРА" - серийное устройство с максимальной производительностью и скоростью передачи данных до 700 Мбит/с. Как отмечается, он предназначен для подключения к спутниковой связи промышленных предприятий, отдаленных территорий, инфраструктурных объектов и техники.

Фото: терминал "Рассвет" ("Бюро 1440")

Второй терминал, "1440.ЗЕМЛЯ", разработан для железнодорожного транспорта. По словам компании государства-агрессора, он будет обеспечивать работу сервиса на подвижном составе при скорости движения до 400 км/ч.

Третий, "1440.МИНИ", аналог Starlink Mini - концепт компактного устройства с целевой скоростью передачи данных около 100 Мбит/с. Он рассчитан на подключение небольшого количества пользователей и может использоваться как переносное средство связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб и других сценариях мобильного использования.

По назначению, характеристикам и габаритам "1440.УЛЬТРА" является аналогом стандартного терминала Starlink Standard, а "1440.ЗЕМЛЯ" - аналогом Starlink Performance. "1440.МИНИ" по концепции соответствует Starlink Mini, но пока существует только в виде концепта.

По своим характеристикам, подобные терминалы в перспективе могут устанавливаться на российские ударные беспилотники для атак по Украине.

"Бюро 1440" сейчас разворачивает низкоорбитальную систему спутниковой связи "Рассвет".

В марте 2026 года компания вывела на орбиту первые 16 спутников целевой группы, а в июле - еще 16 аппаратов. По заявлению компании, система использует технологию 5G NTN для связи между спутниками и наземными терминалами, а между самими спутниками - лазерная связь. В ходе испытаний компания заявляла о передаче данных между космическими аппаратами на расстоянии до 1000 км со скоростью до 10 Гбит/с.

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