UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни показали надводний дрон і назвали його "Мурена-300": які в нього характеристики

Фото: російський дрон "Мурена-30" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація показала нібито власну розробку надводного дрона з назвою "Мурена-300". Він нагадує український дрон Magura, яким було знищено російські кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал www1.ru.

Днями в Росії пройшла військова виставка, на якій і було презентовано безпілотник. Як заявляють росіяни, їх безпілотник може долати до 500 кілометрів і нести до 500 кілограмів корисного навантаження. А крейсерська швидкість - до 45км/год.

Російські розробники розповіли, що за рахунок супутникового зв'язку безпілотник стійкий до дії засобів радіоелектронної боротьби. Дрон нібито оснащене системою інерціальної навігації, супутниковими терміналами і може вести відеозйомку в режимі реального часу.

 Фото: російський дрон "Мурена-30" (росЗМІ)

Цікаво і те, що російська розробка нагадує представлені в Україні надводні дрони Magura. Детальніше про цей морський безпілотник читайте в матеріалі РБК-Україна "Magura V5. Що відомо про надводний український дрон, який топить флот РФ".

Окрім того, морський дрон - не перша зброя, яку росіяни скопіювали в України. Цього року вони представили дистанційну керовану кулеметну турель під назвою "Чапай", яка нагадує створену в Україні турель "Шабля".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів