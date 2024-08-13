Россияне показали надводный дрон и назвали его "Мурена-300": какие у него характеристики

На днях в России прошла военная выставка, на которой и был представлен беспилотник. Как заявляют россияне, их беспилотник может преодолевать до 500 километров и нести до 500 килограмм полезной нагрузки. А крейсерская скорость – до 45км/час.

Российские разработчики рассказали, что за счет спутниковой связи беспилотник устойчив к действию средств радиоэлектронной борьбы. Дрон якобы оснащен системой инерциальной навигации, спутниковыми терминалами и может вести видеосъемку в режиме реального времени.

Фото: российский дрон "Мурена-30" (росСМИ)

Интересно и то, что российская технология напоминает представленные в Украине надводные дроны Magura. Подробнее об этом морском беспилотнике читайте в материале РБК-Украина "Magura V5. Что известно о надводном украинском дроне, который топит флот РФ".

Кроме того, морской дрон – не первое оружие, которое россияне скопировали в Украину. В этом году они представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай", напоминающую созданную в Украине турель "Сабля".

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