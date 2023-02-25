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Росіяни пограбували пожежну частину в Енергодарі та викрали телефони рятувальників

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Енергодар, Субота 25 лютого 2023 15:47
Росіяни пограбували пожежну частину в Енергодарі та викрали телефони рятувальників Фото: Росіяни пограбували пожежну частину в Енергодарі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

До пожежної частини в Енергодарі (Запорізька область) кілька днів тому вломились російські окупанти та вилучили телефони у співробітників ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог тероризував робітників й погрожував розправою, адже нібито підозрював пожежників у роботі на ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі телефони були вилучені для "перевірки", також були викрадена інша техніка.

"Зауважимо, що ворог досі повністю не контролює тимчасово окуповані території й це змушує його витрачати ресурси на пошуки партизан", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, російські військові обстріляли село Таврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали приватні будинки.

Українські війська з наведення партизанів завдали точного удару по ворожому складу з боєприпасами у Запорізькій області.

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