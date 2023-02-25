Россияне ограбили пожарную часть в Энергодаре и украли телефоны спасателей
В пожарную часть в Энергодаре (Запорожская область) несколько дней назад вломились российские оккупанты и изъяли телефоны у сотрудников ГСЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Враг терроризировал рабочих и угрожал расправой, ведь якобы подозревал пожарных в работе на ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все телефоны были изъяты для "проверки", также была украдена другая техника.
"Заметим, что враг до сих пор полностью не контролирует временно оккупированные территории, и это заставляет его тратить ресурсы на поиски партизан", - добавили в ЦНС.
Напомним, что в пятницу, 24 февраля, российские военные обстреляли село Таврическое в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали частные дома.
Украинские войска по наведению партизан нанесли точный удар по вражескому составу с боеприпасами в Запорожской области.
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