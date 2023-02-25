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Россияне ограбили пожарную часть в Энергодаре и украли телефоны спасателей

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Энергодар, Суббота 25 февраля 2023 15:47
Россияне ограбили пожарную часть в Энергодаре и украли телефоны спасателей Фото: Россияне ограбили пожарную часть в Энергодаре (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пожарную часть в Энергодаре (Запорожская область) несколько дней назад вломились российские оккупанты и изъяли телефоны у сотрудников ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг терроризировал рабочих и угрожал расправой, ведь якобы подозревал пожарных в работе на ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все телефоны были изъяты для "проверки", также была украдена другая техника.

"Заметим, что враг до сих пор полностью не контролирует временно оккупированные территории, и это заставляет его тратить ресурсы на поиски партизан", - добавили в ЦНС.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, российские военные обстреляли село Таврическое в Запорожской области. В результате вражеских ударов пострадали частные дома.

Украинские войска по наведению партизан нанесли точный удар по вражескому составу с боеприпасами в Запорожской области.

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