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Росіяни почали використовувати "шахеди" на лінії фронту, боячись втратити авіацію

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 09:44
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Росіяни почали використовувати "шахеди" на лінії фронту, боячись втратити авіацію Фото: "шахеди" почали використовувати на лінії фронту (колаж РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Олександр Білоус
Експерт: Владислав Селезньов

Російська армія після втрати трьох бомбардувальників Су-34 менше використовує авіацію проти українського плацдарму в районі Кринок на лівому березі Дніпра. Вони постійно б'ють із мінометів та артилерії, а також активно використовують "шахеди".

Про це РБК-Україна повідомив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Дрони-камікадзе "шахед" при заявленій дальності не менше ніж 1000 км зазвичай атакують об'єкти в українському тилу. Тим дивніше, що їх почали використовувати для ударів по прифронтовій зоні.

"Їм важливо тримати наших захисників під тиском і вони свідомо йдуть на такі ресурсні витрати. Бомбардувальну авіацію підняти в повітря не можуть, тому що не знають, де знаходиться наш відомий "блукаючий" комплекс ППО типу Patriot, і змушені використовувати далекобійні безпілотники", - повідомив експерт.

Ліквідація Су-34

Нагадаємо, наприкінці грудня українські військові збили три російські бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.

Як заявили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, "ЗРК Patriot доводить свою ефективність на полі бою".

У листопаді 2023 року стало відомо, що українським силам вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області. Вони утримують плацдарм, незважаючи на постійні спроби ворожих штурмів.

За даними британської розвідки, російська армія зазнає великих втрат через удари артилерії та дронів, які прикривають український плацдарм у Кринках на лівому березі Дніпра.

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