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Россияне начали использовать "шахеды" на линии фронта, боясь потерять авиацию

Украина, Пятница 19 января 2024 09:44
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Россияне начали использовать "шахеды" на линии фронта, боясь потерять авиацию Фото: "шахеды" начали использовать на линии фронта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Александр Белоус
Эксперт: Владислав Селезнев

Российская армия после потери трех бомбардировщиков Су-34 меньше задействует авиацию против украинского плацдарма в районе Крынок нал левом берегу Днепра. Они постоянно бьют из минометов и артиллерии, а также активно используют "шахеды".

Об этом РБК-Украина сообщил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Дроны-камикадзе "шахед" при заявленной дальности не менее 1000 км обычно атакуют объекты в украинском тылу. Тем удивительнее, что их стали использовать для ударов по прифронтовой зоне.

"Им важно держать наших защитников под давлением и они сознательно идут на такие ресурсные затраты. Бомбардировочную авиацию поднять в воздух не могут, потому что не знают, где находится наш известный "блуждающий" комплекс ПВО типа Patriot, и вынуждены использовать дальнобойные беспилотники", - сообщил эксперт.

Ликвидация Су-34

Напомним, в конце декабря украинские военные сбили три российских бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Как заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, "ЗРК Patriot доказывает свою эффективность на поле боя".

В ноябре 2023 года стало известно, что украинским силам удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области. Они удерживают плацдарм, несмотря на постоянные попытки вражеских штурмов.

По данным британской разведки, российская армия несет большие потери из-за ударов артиллерии и дронов, которые прикрывают украинский плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра.

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