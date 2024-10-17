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Росіяни почали тренуватися на північнокорейських гаубицях, - партизани

Фото: росіяни почали тренуватися на гаубицях КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська почали тренуватися на самохідних артилерійських установках з Північної Кореї. Це свідчить про брак артилерії в окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

За словами агента "Атеш" зі збройних сил РФ, у Саратові на базі нещодавно відновленого вищого артилерійського командного училища розпочалася підготовка артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках.

"Це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти і ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння, а також роль КНДР, що зросла, у війні Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

 

Допомога КНДР для Росії

Північна Корея - одна з небагатьох країн, які надають допомогу російській армії. КНДР надала Росії боєприпаси та ракети, а тепер готується також відправити війська.

За словами президента України Володимира Зеленського, КНДР вже готує військовий контингент для війни. Йдеться не лише про піхоту, але й про інших фахівців.

Зеленський заявив, що Росія та КНДР мають намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних родів військ, а північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.

За інформацією джерел РБК-Україна, у Росії планують сформувати "особливий бурятський батальйон" з північнокорейських солдатів.

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