Россияне начали тренироваться на северокорейских гаубицах, - партизаны

Помощь КНДР для России

Северная Корея - одна из немногих стран, оказывающих помощь российской армии. КНДР предоставила России боеприпасы и ракеты, а теперь готовится отправить войска.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, КНДР уже готовит военный контингент для войны. Речь идет не только о пехоте, но и других специалистах.

Зеленский заявил, что Россия и КНДР намерены подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, а северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.

По информации источников РБК-Украина, в России планируют сформировать "особый бурятский батальон" из северокорейских солдат.

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