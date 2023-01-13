Росіяни почали рити окопи навколо аеродрому "Бельбек" у Криму (відео)

"Навколо аеродрому "Бельбек" під Севастополем риють траншеї і встановлюють бетонні тетраедри ("зуби дракона"). Побоюються атаки танків і піхоти?", - сказано у повідомленні.

Telegram-канал оприлюднив відео, на якому видно окопи.

Окрім того, Telegram-канал повідомляв, що у Криму почали "посилено готуватися до курортного сезону", особливо на ділянці берега від селища Заозерне до села Молочне. При цьому до посту додали фотографію блокпосту з мішками із піском.

Нагадаємо, в плани українських військ входить звільнення усіх окупованих територій, включаючи Крим. Можливо, це відбудеться вже у 2023 році.

На думку глави розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - поєднанням військової сили та дипломатії.

Генерал Бен Ходжес вважає, що Україна деокупує Крим уже до кінця серпня 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.