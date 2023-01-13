Россияне начали рыть окопы вокруг аэродрома "Бельбек" в Крыму (видео)

Российские оккупанты начали рыть траншеи вокруг аэродрома "Бельбек" в Крыму, а также устанавливать бетонные изгороди, известные как "зубы дракона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" .

"Вокруг аэродрома "Бельбек" под Севастополем роют траншеи и устанавливают бетонные тетраэдры ("зубы дракона"). Опасаются атаки танков и пехоты?", - говорится в сообщении.

Telegram-канал обнародовал видео, на котором видны окопы.

Кроме того, Telegram-канал сообщал, что в Крыму начали "усиленно готовиться к курортному сезону", особенно на участке берега от поселка Заозерное до села Молочное. При этом к посту добавили фотографию блокпоста с мешками с песком.

Напомним, в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Возможно, это произойдет уже в 2023 году.

По мнению главы разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.

Генерал Бен Ходжес считает, что Украина деоккупирует Крым уже до конца августа 2023 года.

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