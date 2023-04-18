Росіяни почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання, долучили "волонтерів"

Росіяни вдаються до нових методів примусу щодо "паспортизації" в окупації. Долучили до цього так званих "волонтерів" з Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.
"Так, на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити “паспортизацію” за місцем проживання пенсіонерів. Фактично це є елементом тиску на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації", - пише пресслужба.
Для обходу пенсіонерів з Росії прибули 300 "волонтерів", які утворили "мобільні групи".
Також в Донецькій області були облаштовані пункти видачі паспортів при лікарнях. Цивільним відмовляють у медичному обслуговуванні без паспорта, чим порушують Женевську конвенцію.
"Центр національного спротиву радить мешканцям ТОТ саботувати отримання паспорта: оформлювати заявки на паспорт, але не приходити за його видачею. При заяві вказувати невірні дані", - пише ЦНС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області окупанти погрожують депортувати жителів без російських паспортів.
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