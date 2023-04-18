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Россияне начали проводить "паспортизацию" по месту жительства, приобщили "волонтеров"

Фото: россияне начали проводить "паспортизацию" по месту жительства, приобщили "волонтеров" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне прибегают к новым методам принуждения касаемо "паспортизации" в оккупации. Приобщили к этому так называемых "волонтеров" из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Так, на временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить "паспортизацию" по месту жительства пенсионеров. Фактически это является элементом давления на социально незащищенные слои населения, которые зависят от оккупационной администрации", - пишет пресс-служба.

Для обхода пенсионеров из России прибыли 300 "волонтеров", которые образовали "мобильные группы".

Также в Донецкой области были обустроены пункты выдачи паспортов при больницах. Гражданским отказывают в медицинском обслуживании без паспорта, чем нарушают Женевскую конвенцию.

"Центр национального сопротивления советует жителям ВОТ саботировать получение паспорта: оформлять заявки на паспорт, но не приходить за его выдачей. При заявлении указывать неверные данные", - пишет ЦНС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области оккупанты угрожают депортировать жителей без российских паспортов.

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