Росіяни почали підготовку до "евакуації" з півночі Криму, - ЦНС

"Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки "евакуації", - пише пресслужба.

Були віддані вказівки щодо списку населення на примусове вивезення вглиб до півострова або ж на територію Росії. Також підготовка вже відбулась в місті Армянськ.

Першочергово ворог планує вивезти:

представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї;

техніку та документи;

матеріально-культурні цінності.

"Центр національного спротиву дякує місцевому підпіллю за інформацію та списки причетних до діяльності окупаційних адміністрацій - кожен понесе покарання та відповідатиме за скоєне", - додає пресслужба.

Контрнаступ Збройних сил України

5 червня, Міністерство оборони Росії заявило про те, що українські воїни нібито розпочали "великомасштабний наступ" на 5 ділянках фронту. Водночас як наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, контрнаступ ще не почався, але чекати на нього залишилося не так довго.

Зазначимо, що з початку тижня ворог регулярно вдається до поширення фейків, серед яких, наприклад "великі втрати ЗСУ" й "знищення техніки Заходу". Українська сторона регулярно заперечує вкиди росіян.

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, військове керівництво України вже затвердило терміни початку контрнаступу, який почнеться попри підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.