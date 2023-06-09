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Россияне начали подготовку к "эвакуации" с севера Крыма, - ЦНС

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты начали подготовку к перемещению населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке "эвакуации", - пишет пресс-служба.

Были отданы указания касаемо списка населения на принудительный вывоз вглубь полуострова или на территорию России. Также подготовка уже состоялась в городе Армянск.

В первую очередь враг планирует вывезти:

  • представителей оккупационных администраций и их семьи;
  • технику и документы;
  • материально-культурные ценности.

"Центр национального сопротивления благодарит местное подполье за информацию и списки причастных к деятельности оккупационных администраций - каждый понесет наказание и будет отвечать за содеянное", - добавляет пресс-служба.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

5 июня Министерство обороны России заявило о том, что украинские воины якобы начали "крупномасштабное наступление" на 5 участках фронта. В то же время, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, контрнаступление еще не началось, но ждать его осталось не так долго.

Отметим, что с начала недели враг регулярно прибегает к распространению фейков, среди которых, например, "большие потери ВСУ" и "уничтожение техники Запада". Украинская сторона регулярно отрицает вбросы россиян.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, военное руководство Украины уже утвердило сроки начала контрнаступления, которое начнется, несмотря на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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