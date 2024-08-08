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Росіяни почали менше застосовувати КАБи для ударів по Харківській області, - Синєгубов

Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська зменшили застосування керованих авіабомб (КАБів) для ударів по Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Як зазначив Синєгубов, постійно під ворожими ударами знаходяться населені пункти Харківського, Купʼянського, Богодухівського районів, які розташовані біля кордону з Росією.

"На Липецькому та Вовчанському напрямках так само. Ворог продовжує завдавати ударів, проте сьогодні ми зафіксували значно меншу кількість керованих авіабомб. Якщо ми раніше фіксували цілодобово від 30 до 60 таких ударів, то наразі мали лише декілька та два ракетні удари", - розповів глава ОВА.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, вчора ОТУ "Харків" повідомило, що російські війська посилили обстріли на Харківському напрямку, зокрема у районі Вовчанська. Крім того, окупанти зосереджують там сили та техніку.

До того ж російські терористи щодня атакують Харків та область.

Так, 6 серпня окупанти завдали ракетного удару "Іскандером" по центру Харкова. Внаслідок обстрілу було відомо про постраждалих.

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