Росіяни почали менше застосовувати КАБи для ударів по Харківській області, - Синєгубов

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, вчора ОТУ "Харків" повідомило, що російські війська посилили обстріли на Харківському напрямку, зокрема у районі Вовчанська. Крім того, окупанти зосереджують там сили та техніку.

До того ж російські терористи щодня атакують Харків та область.

Так, 6 серпня окупанти завдали ракетного удару "Іскандером" по центру Харкова. Внаслідок обстрілу було відомо про постраждалих.

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