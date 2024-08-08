Россияне стали меньше применять КАБы для ударов по Харьковской области, - Синегубов

Ситуация в Харьковской области

Напомним, вчера ОТГ "Харьков" сообщило, что российские войска усилили обстрелы на Харьковском направлении, в том числе в районе Волчанска. Кроме того, оккупанты сосредоточивают там силы и технику.

К тому же, российские террористы ежедневно атакуют Харьков и область.

Так, 6 августа оккупанты нанесли ракетный удар "Искандером" по центру Харькова. В результате обстрела было известно о пострадавших.

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