Росіяни почали готувати "евакуаційні" списки цивільних з Херсонської області

У Скадовському районі Херсонської області російські окупанти почали складати "евакуаційні" списки цивільних. Планують вивозити їх до Криму або ж на територію Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У Скадовському районі Херсонської області, російська окупаційна так звана "влада" розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію Російської Федерації. Відомо, що "евакуація" поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей", - пише пресслужба.