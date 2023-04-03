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Росіяни почали готувати "евакуаційні" списки цивільних з Херсонської області

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Понеділок 03 квітня 2023 18:18
Росіяни почали готувати "евакуаційні" списки цивільних з Херсонської області Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Скадовському районі Херсонської області російські окупанти почали складати "евакуаційні" списки цивільних. Планують вивозити їх до Криму або ж на територію Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У Скадовському районі Херсонської області, російська окупаційна так звана "влада" розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію Російської Федерації. Відомо, що "евакуація" поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, українські військові готуються до контрнаступу та деокупації захоплених територій.

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