Россияне начали готовить "эвакуационные" списки граждан из Херсонской области

В Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты начали составлять "эвакуационные" списки гражданских. Планируют вывозить их в Крым или на территорию России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В Скадовском районе Херсонской области, российская оккупационная так называемая "власть" начала составление списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию Российской Федерации. Известно, что "эвакуация" пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные готовятся к контрнаступлению и деоккупации захваченных территорий.

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