ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне начали готовить "эвакуационные" списки граждан из Херсонской области

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 18:18
Россияне начали готовить "эвакуационные" списки граждан из Херсонской области Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Скадовском районе Херсонской области российские оккупанты начали составлять "эвакуационные" списки гражданских. Планируют вывозить их в Крым или на территорию России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В Скадовском районе Херсонской области, российская оккупационная так называемая "власть" начала составление списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию Российской Федерации. Известно, что "эвакуация" пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные готовятся к контрнаступлению и деоккупации захваченных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу