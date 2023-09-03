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Росіяни почали в дивний спосіб захищати бомбардувальники Ту-95 від дронів (фото)

Фото: росіяни обкладають бомбардувальники Ту-95 шинами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни намагаються захистити свої стратегічні бомбардувальники Ту-95 від дронів. Проте окупанти роблять це у дивний спосіб за допомогою автомобільних шин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військового експерта та волонтера Conflict Intelligence Team на псевдо Tatarigami_UA.

Він опублікував у Twitter нові супутникові знімки з аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ. Супутник зафіксував бомбардувальник Ту-95, на який росіяни виклали шини.

"Приготуйтеся, бо росіяни вкотре продемонстрували безпрецедентну інновацію. Нова бюджетна версія замінника ERA (explosive reactive armour, вибуховий динамічний захист, - ред.) для російських ВПС?" - написав експерт.

 

Фото: росіяни виклали на бомбардувальник Ту-95 шини (twitter.com/Tatarigami_UA)

Атака на аеродром у Пскові

В ніч на 30 серпня безпілотники атакували військовий аеродром у Пскові, де, як повідомив представник української розвідки Андрій Юсов, було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька.

За даними РБК-Україна, операцію організувало Головне управління розвідки Міноборони. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що авіабазу у Пскові атакували безпілотники, які запустили з території РФ.

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