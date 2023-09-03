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Россияне начали странным способом защищать бомбардировщики Ту-95 от дронов (фото)

Фото: россияне обкладывают бомбардировщики Ту-95 шинами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне пытаются защитить свои стратегические бомбардировщики Ту-95 от дронов. Однако оккупанты делают это странным способом с помощью автомобильных шин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного эксперта и волонтера Conflict Intelligence Team на псевдо Tatarigami_UA.

Он опубликовал в Twitter новые спутниковые снимки с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ. Спутник зафиксировал бомбардировщик Ту-95, на который россияне выложили шины.

"Приготовьтесь, потому что россияне в очередной раз продемонстрировали беспрецедентную инновацию. Новая бюджетная версия заменителя ERA (explosive reactive armour, взрывная динамическая защита, - ред.) для российских ВВС?" - написал эксперт.

 

Фото: россияне выложили на бомбардировщик Ту-95 шины (twitter.com/Tatarigami_UA)

Атака на аэродром в Пскове

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали военный аэродром в Пскове, где, как сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов, были уничтожены четыре самолета Ил-76 и повреждены еще несколько.

По данным РБК-Украина, операцию организовало Главное управление разведки Минобороны. Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что авиабазу в Пскове атаковали беспилотники, которые запустили с территории РФ.

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