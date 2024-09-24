Росіяни почали чіпляти додаткову камеру на розвідувальні дрони: в ЗМІ пояснили для чого

Перший такий модифікований екземпляр нещодавно "приземлили" бійці Сил оборони України. На оприлюднених фотографіях можна побачити дрон типу ZALA із мініатюрною камерою. Безпілотник також обладнаний RHCP антенами, що використовуються у FPV-дронах.

Вищезгадана камера забезпечує огляд у задній полусфері й дозволяє розгледіти загрозу у вигляді іншого дрона, а також прийняти заходи протидії. Протидією ж, наприклад, може бути спроба "відірватись" на швидкості, оскільки час у повітрі FPV-дрона доволі обмежений.

Фото: росіяни почали чіпляти додаткову камеру на розвідувальні дрони (t.me/serhii_flash)

"У будь-якому випадку загальна ефективність такого рішення залишається під питанням. Але сам факт того, що для практичної реалізації засобів протидії зенітним FPV-дронам ворог перейшов доволі швидко заслуговує урахування. І вочевидь перелік контрзаходів буде нарощуватись", - пише видання й припускає, що ворог також може спробувати причепити на БпЛА невеликі засоби РЕБ.