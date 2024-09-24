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Россияне начали цеплять дополнительную камеру на разведывательные дроны: в СМИ объяснили для чего

Иллюстративное изображение (wikinews org)
Автор: Сергей Пышкин

Российские операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) начали устанавливать на дроны камеры заднего обзора. Последние же должны "предупреждать" их об угрозе со стороны украинских зенитных FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Первый такой модифицированный экземпляр недавно «приземлили» бойцы Сил обороны Украины. На обнародованных фотографиях можно увидеть дрон типа ZALA с миниатюрной камерой. Беспилотник также оборудован RHCP антеннами, которые используются в FPV-дронах. 

Вышеупомянутая камера обеспечивает обзор в задней полусфере и позволяет разглядеть угрозу в виде другого дрона, а также принять меры противодействия. Противодействием же, например, может быть попытка "оторваться" на скорости, поскольку время в воздухе FPV-дрона довольно ограничено. 

 

Фото: россияне начали цеплять дополнительную камеру на разведывательные дроны (t.me/serhii_flash)

"В любом случае общая эффективность такого решения остается под вопросом. Но сам факт того, что для практической реализации средств противодействия зенитным FPV-дронам враг перешел довольно быстро заслуживает учета. И очевидно перечень контрмер будет наращиваться", - пишет издание и предполагает, что враг также может попытаться прицепить на БпЛА небольшие средства РЭБ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне недавно начали также вешать гвозди на БпЛА, чтобы иметь "превосходство" на случай "воздушного боя" с другим дроном.

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