Росіяни почали чіпляти цвяхи на дрони на випадок "повітряних боїв": як це працює

Росіяни почали вішати цвяхи на безпілотні літальні апарати (БпЛА), щоб мати "перевагу" на випадок "повітряного бою" з іншим дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Попри те, що "повітряні бої" дронів не є розповсюдженим явищем, втім, ймовірно, вони трапляються частіше, ніж це можна уявити. На цей випадок ворог вигадав новий спосіб, щоб мати "перевагу" у разі боротьби з іншими БпЛА.

"Ми виявляли коптер, робили - на свій коптер ставили цвяхи - і приземлялися на противника. Після чого лопатями він вдарявся у цвяхи, лопаті ламалися і він падав вниз", - розповів один із російських інструкторів фронтової школи розвідувальних БпЛА й ударних FPV-дронів.

Втім, з твердження інструктора можна припустити, що йдеться не про випадкові інциденти, а саме про цілеспрямоване "полювання" на інші дрони.

Тим часом видання також припускає, що спосіб із прикручуванням цвяхів зрештою може бути ініціативою суто окремих підрозділів.

"Звичайно, що частка везіння й майстерність оператора дрона залишаються важливими складовими для збиття дрона у повітрі водночас попри те, що ідея дрона із цвяхами здається черговою фантазією "місцевих кулібіних", можна припустити, що це може бути одним з варіантів боротьби із дронами у повітрі", - пише Defense Express.