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Росіяни почали частіше використовувати "Шахеди" в режимі ручного керування, - "Флеш"

11:15 18.07.2026 Сб
1 хв
Чому ворог змінив тактику атак дронами по Україні?
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни почали частіше використовувати "Шахеди" в режимі ручного керування (Getty Images)

Російські війська дедалі частіше відходять від тактики масованих атак "Шахедами" і переходять до поодиноких складних ударів дронами в режимі ручного керування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

"Шахеди" дедалі частіше відходять від тактики масових атак до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування", - повідомив "Флеш".

Він опублікував відео, на якому "Шахед" для удару по цілі опустився на висоту 22 метри, щоб уникнути впливу українських РЛС та дронів-перехоплювачів.

"Задум полягав у тому, щоб вийти з-під зору наших РЛС та перехоплювачів. Але наші хлопці впоралися. Усі кроки ворога вимагають швидкої адаптації наших контрзаходів", - зазначив радник президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія активно модернізує свої безпілотники та впроваджує технологію рою. Це дозволяє дронам змінювати маршрути прямо під час повітряних атак.

Також російські окупанти у Покровську почали використовувати новітній дрон БМ-35 на базі Starlink. Він є аналогом "Шахеда", але меншої форми.

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