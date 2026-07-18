Росіяни почали частіше використовувати "Шахеди" в режимі ручного керування, - "Флеш"

"Шахеди" дедалі частіше відходять від тактики масових атак до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування", - повідомив "Флеш".

Він опублікував відео, на якому "Шахед" для удару по цілі опустився на висоту 22 метри, щоб уникнути впливу українських РЛС та дронів-перехоплювачів.

"Задум полягав у тому, щоб вийти з-під зору наших РЛС та перехоплювачів. Але наші хлопці впоралися. Усі кроки ворога вимагають швидкої адаптації наших контрзаходів", - зазначив радник президента.