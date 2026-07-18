Россияне стали чаще использовать "Шахеды" в режиме ручного управления, - "Флэш"

"Шахеды" все чаще отходят от тактики массовых атак к единичным, но сложным ударам в режиме ручного управления", - сообщил "Флэш".

Он опубликовал видео, на котором "Шахед" для удара по цели опустился на высоту 22 метра во избежание влияния украинских РЛС и дронов-перехватчиков.

"Замысел заключался в том, чтобы выйти из-под зрения наших РЛС и перехватчиков. Но наши ребята справились. Все шаги врага требуют быстрой адаптации наших контрмер", - отметил советник президента.