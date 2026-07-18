Россияне стали чаще использовать "Шахеды" в режиме ручного управления, - "Флэш"

Российские войска все чаще отходят от тактики массированных атак "Шахедами" и переходят к единичным сложным ударам дронами в режиме ручного управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флэша" Бескрестнова.
"Шахеды" все чаще отходят от тактики массовых атак к единичным, но сложным ударам в режиме ручного управления", - сообщил "Флэш".
Он опубликовал видео, на котором "Шахед" для удара по цели опустился на высоту 22 метра во избежание влияния украинских РЛС и дронов-перехватчиков.
"Замысел заключался в том, чтобы выйти из-под зрения наших РЛС и перехватчиков. Но наши ребята справились. Все шаги врага требуют быстрой адаптации наших контрмер", - отметил советник президента.
Напомним, ранее мы сообщали, что Россия активно модернизирует свои беспилотники и внедряет технологию роя. Это позволяет дронам изменять маршруты прямо во время воздушных атак.
Также российские кафиры в Покровске начали использовать новейший дрон БМ-35 на базе Starlink. Он аналог "Шахеда", но меньшей формы.