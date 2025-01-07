ua en ru
Вт, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ створила план вивезення дітей які в окупації, до мілітарних таборів у 2025 році, - ЦНС

Вівторок 07 січня 2025 03:46
UA EN RU
РФ створила план вивезення дітей які в окупації, до мілітарних таборів у 2025 році, - ЦНС Фото: кожен регіон має план з кількості дітей, скільки треба відправити (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

Кремль сформував план щодо направлення українських дітей, які в окупації, до мілітарних у 2025 році. Москва вже передала його окупаційним адміністраціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, дітей будуть відправляти в табір "Авангард" у Волгоградській області. Офіційно табір назву центру "патріотичного виховання", однак як пише ЦНС, фактично це мілітарний табір, де дітям пропагують військову кар'єру в училищах Російської Федерації.

"Кожен регіон має план з кількості дітей, які мають бути відправлені до табору впродовж сезону. Самі окупаційні адміністрації поклали відповідальність за набір учасників на кремлівські рухи в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія планує значно збільшить кількість мілітаристських груп і осередків для дітей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, так званих центрів "Юнармії" заплановано у 2025 році сформувати вдвічі більше.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росіяни розстріляли українських військових у Донецькій області, - Лубінець
Росіяни розстріляли українських військових у Донецькій області, - Лубінець
DAILY
НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує