РФ створила план вивезення дітей які в окупації, до мілітарних таборів у 2025 році, - ЦНС

Кремль сформував план щодо направлення українських дітей, які в окупації, до мілітарних у 2025 році. Москва вже передала його окупаційним адміністраціям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, дітей будуть відправляти в табір "Авангард" у Волгоградській області. Офіційно табір назву центру "патріотичного виховання", однак як пише ЦНС, фактично це мілітарний табір, де дітям пропагують військову кар'єру в училищах Російської Федерації.

"Кожен регіон має план з кількості дітей, які мають бути відправлені до табору впродовж сезону. Самі окупаційні адміністрації поклали відповідальність за набір учасників на кремлівські рухи в регіоні", - йдеться у повідомленні.