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Росіяни планують вивезти 5 тисяч дітей з окупованої Луганської області, - ЦНС

Вівторок 07 січня 2025 19:49
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Росіяни планують вивезти 5 тисяч дітей з окупованої Луганської області, - ЦНС Фото: росіяни планують вивезти 5 тисяч дітей з окупованої Луганської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія має намір вивезти 5 тисяч дітей з тимчасово окупованої Луганської області. Кремль посилює політику асиміляції українців на захоплених територіях через "культурні" та "оздоровчі" програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, окупанти за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до Росії 5 тисяч дітей з окупованої Луганської області.

Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у російські міста з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання у країні-агресорці.

У ЦНС зазначили, що у 2025 році Кремль посилює політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього Мінкульт РФ створив спеціальні програми.

Також росіяни активно шукають способи, аби вивезти до РФ українських дітей: це і "університетські зміни", і "оздоровчі" подорожі.

"Центр національного спротиву зазначає, що кожен, хто причетний до вивезення українських дітей та змінює їхню самоідентифікацію, буде нести відповідальність за свої вчинки. За міжнародним правом такий злочин є актом геноциду, - наголосили у ЦНС.

Депортація українських дітей

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Також раніше у ЦНС повідомляли, що Кремль сформував план щодо направлення українських дітей, які в окупації, до мілітарних таборів у 2025 році. Москва вже передала його окупаційним адміністраціям.

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