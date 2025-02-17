РФ планує тиснути на Костянтинівку, але "фортечний пояс" не захопить, - ISW

У звіті нагадали, що "Фортечний пояс" України - це 50-кілометрова лінія з чотирьох великих міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка, що формує основу оборони України в Донецькій області. Росія вже давно намагається захопити ці населені пункти.

Найближча потенційна мета - Костянтинівка

За оцінками відомства, російські сили, що наразі діють на схід від Покровська біля Воздвиженки, розміщені приблизно за 22 кілометри на південь від Костянтинівки, - у найближчій точці просування. А російські сили, що діють у Торецьку, розташовані приблизно за 11 кілометрів від Костянтинівки в найближчій точці просування станом на 16 лютого.

"Російські війська можуть досягти південних околиць Костянтинівки у травні 2025 року, якщо їм вдасться повторити свої нещодавні темпи просування на південь від Покровська. Однак вірогідність цього низка, з огляду на ймовірну більш потужну оборону ЗСУ, з якою російські війська зіштовхнуться на шляху до Костянтинівки, і деградацію російських підрозділів, що беруть участь в наступі", - йдеться у звіті ISW.

Водночас, на сьогодні російські війська розміщені на відстані від 25 до 30 кілометрів від східної околиці Слов'янська, приблизно 20 кілометрів від східної околиці Краматорська та дев'яти кілометрів від північно-східної околиці Костянтинівки - найближчих точок уздовж лінії фронту в Донецькій області.

В ISW зазначають, що перш ніж почати становити загрозу Слов'янську, російським військам на Лиманському та Сіверському напрямках доведеться захопити Лиман і Сіверськ, на що, ймовірно, піде кілька місяців, а далі, - просунутися через численні поля і невеликі населені пункти.

У звіті нагадали, що більшу частину останніх 10 місяців, росіяни повільно просувалися через міські райони Часів Яру і Торецька, але досі не змогли повністю захопити ці міста.

В Інституті припускають, що російські війська можуть спробувати просунутися на південний захід від Костянтинівки і спробувати відрізати населений пункт від решти "фортечного поясу" на заході, але навіть таке просування не зруйнує цей пояс повністю.

"Просування російських військ на схід і південь від Костянтинівки може спричинити тиск на "фортечне кільце", однак навряд чи російські війська повністю зруйнують і захоплять це "кільце" у 2025 або навіть 2026 році", - констатують в Інституті вивчення війни.

Багаторічна кампанія не вдасться

У відомстві також припускають, що російські військові навряд чи зможуть витримати багаторічну кампанію проти українського оборонного поясу разом з іншими наступальними операціями в Україні.

"ISW неодноразово повідомляв про втрати особового складу і техніки Росії в Україні та продовжує вважати, що такі втрати є неприйнятними у середньостроковій та довгостроковій перспективі, з огляду на нинішню чисельність російських збройних сил і оборонно-промисловий потенціал", - йдеться у звіті.

Багаторічна кампанія проти низки важливих українських оборонних позицій майже напевно вимагатиме більше сил і засобів, ніж попередні російські зусилля на менш важливих в оперативному плані ділянках фронту.

За даними аналітиків Інституту, російським військам ще не доводилося стикатися зі значною і достатньо потужною українською обороною з часів їхньої кампанії проти Бахмута навесні 2023 року та Авдіївки взимку 2023-2024 років. Нинішній метод просування російських військ із використанням поточної переваги у живій силі для проведення дорогих піхотних штурмів, навряд чи досягне тих самих результатів перед обличчям суттєвої оборони Збройних сил України.

В ISW зазначають, що російське військове командування продемонструвало готовність брати участь в операціях, на завершення яких можуть піти місяці або навіть роки. Це свідчить про те, що Володимир Путін продовжує дотримуватися теорії перемоги, за якою Росія здатна продовжувати війну доти, доки не завдасть Україні військової поразки.

"Готовність Путіна розпочати ймовірну багаторічну кампанію проти українського "фортечного поясу" в Донецькій області, ще більше підтверджує цю оцінку і ставить під сумнів зацікавленість Росії та її наміри вести двосторонні переговори зі США", - констатують у звіті Інституту вивчення війни.