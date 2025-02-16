ЗСУ відбили декілька хвиль наступу РФ під Великою Новосілкою (відео)
Українські воїни змогли відбити декілька хвиль наступу росіян під населеним пунктом Велика Новосілка. Мова йде про Новопавлівський напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОСУВ "Хортиця".
Як інформують військові, ворог користуючись поганими погодними умовами, пішов в районі Великої Новосілки в масований наступ. У противника була колона за колоною та великі групи піхоти. Проте бійці Збройних сил України вистояли та зламали плани окупантів.
"М'ясні ворожі накати. Десятки одиниць бронетехніки противника. Попри сніг й низьку видимість, розвідка виявила окупантів і бронетехніку ще на підступах до наших позицій. Бійці 110 ОМБр спільно з суміжними підрозділами почали планомірно "розбирати" ворожу бронетехніку", - йдеться у повідомленні.
В результаті відбиття наступів, декілька російських броневиків врятувалися втечею, решта ж - тепер нікуди не поїдуть і "ржавітимуть на полі бою". Піхоту у свою чергу "засипали" снаряди.
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