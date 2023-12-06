Росіяни планують поширити пропаганду через міжнародні наукові бібліотеки, - ЦНС

За даними ЦНС, росіяни планують заполонити міжнародні наукові бібліотеки пропагандистською літературою.

В цій літературі буде “обґрунтовуватись” історична приналежність тимчасово захоплених регіонів України до РФ.

"Мета провокації - зімітувати підтримку військової агресії Москви серед науковців", - пояснили в центрі.

Завданням російської брехні є дезорієнтація своєї жертви в інформаційному середовищі з метою проведення подальших військових кампаній проти сусідніх держав.

"Центр національно спротиву закликає не піддаватись російській пропаганді, адже саме кремлівські апологети війни несуть відповідальність за смерть сотні тисяч українців", - наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що росіяни вигадали новий спосіб створити ілюзію "приналежності" тимчасово окупованих територій сходу України до РФ. Самопроголошена адміністрація спільно з російськими губернаторами уклали "угоду" про утворення співдружності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.